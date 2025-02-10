楽天・黒川史陽内野手（２３）が沖縄・金武キャンプ休日の１０日、室内練習場で打撃練習を実施。今年の対外試合初戦となる１１日の日本ハム戦（午後１時開始、金武）に向けて調整した。休日返上にも「ホテルにいたらずっと寝ちゃうんで」ととぼけて、「バッティングと体の確認をした。試合なのでいい準備ができるように」と話した。昨年オフは１１月中旬から約１か月、豪州のウィンターリーグにチームで唯一派遣され、実戦経験