広島県の「ウサギの島」でウサギを蹴ったとして逮捕された男が、別のウサギの口の中にはさみを入れ、けがをさせたなどとして再逮捕されました。再逮捕されたのは、滋賀県大津市の会社員・堀田陸容疑者（25）です。警察によりますと、堀田容疑者は先月9日と21日に、広島県の大久野島で、▼別のウサギを蹴るなどして死亡させたほか、▼ウサギの口にはさみを入れて、けがをさせた疑いがもたれています。調べに対し、容疑を認めている