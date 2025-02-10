広瀬すずさん、伊藤沙莉さん、オダギリジョーさんが「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会に登壇しました。 【写真を見る】【広瀬すず・伊藤沙莉・オダギリジョー】子供時代の自分に伝えたいこと発表「クセ毛なおったよ」「声高くなったよ」「意外と遅刻しないよ」今回、「ザ・プレミアム・モルツ」のリニューアルにともない国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」の20年後の世界を実写で描いた新CM「プレモル子ちゃん」シリーズと