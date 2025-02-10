記録的な大雪の影響で正午ごろ、福島県福島市の県道では再び、雪崩が発生し、温泉宿2軒が現在、孤立状態となっています。記者「雪崩だ。戻ってください。危ないですよ」福島県によりますと、きょう午前11時40分ごろ、福島市の山あいにある土湯温泉町の県道で雪崩が発生し、県は5.6キロの区間を通行止めとしました。現場の近くでは、午前4時ごろにも雪崩が発生し、宿泊客を含む温泉宿2軒のおよそ160人が一時、孤立状態となりました