関東で相次いだ「闇バイト」強盗事件のうち、去年10月、横浜市の住宅で男性が殺害され現金などが奪われた強盗殺人事件で、実行犯の男2人が新たに逮捕されました。逮捕されたのは愛知県の携帯電話販売員・藤井柊容疑者（27）と、住所不定・無職の久保田陸斗容疑者（22）です。2人は去年10月、横浜市青葉区の住宅に侵入し、住人の後藤寛治さん（75）に暴行を加えて殺害したうえ、現金およそ17万円と貴金属など99点、およそ50万円相当