中国・内モンゴル自治区の高度な自治の実現などを政府に訴えていた民主活動家と連絡がとれなくなっていることが分かりました。台湾の中央通信社によりますと、中国・内モンゴル自治区の民主活動家で南モンゴル民主連盟のハダ代表と今月6日ごろから連絡がとれなくなっているということです。アメリカに拠点を置く人権団体によりますと、中国当局の監視下にあったハダ代表は、先月25日、内モンゴル自治区にある病院に搬送され、当局