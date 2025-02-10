お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコが10日に自身のアメブロを更新。2泊4日の弾丸ロサンゼルス旅行についてつづった。【映像】ハイヒール・モモコ、家族で豪華客船乗船モモコは「弾丸ロサンゼルスの旅の目的！」というタイトルでブログを更新し、「2泊4日弾丸ロサンゼルスへの目的はグラミー賞と仲良しメンバー＆初めましてメンバーとの部屋飲み そして、久々に次男に会う!!でした」と旅の目的を明かした。続けて、「空港か