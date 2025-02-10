DeNA度会隆輝外野手（22）が10日、自身のインスタグラムで橋本環奈似の美女・インフルエンサーのなっちー（24）との交際を宣言した。インスタグラムをストーリーズを更新。体を寄せ合ったラブラブ2ショットとともに「たくさんの質問があったので答えさせていただきます！インフルエンサーのなっちーさんとお付き合いさせていただいてます！2人とも仕事に向かって全力で頑張りますので温かいご声援のほど、よろしくお願いします！」