イギリスの老舗演劇賞「WhatsOnStage Awards」授賞式が、ロンドンで9日夜（日本時間10日午前）に行われ、宮崎駿監督の人気アニメ映画を原作とした「千と千尋の神隠し」（製作・東宝、協力・スタジオジブリ、共同製作・PWプロダクションズ）が、「最優秀演劇賞（Award for BEST NEW PLAY）」を受賞した。同賞は、ロンドンの演劇ファン参加型の演劇賞で、今年が25年目。授賞式には、翻案・演出のジョン・ケアード氏、プロデューサー