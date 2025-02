イギリスの老舗演劇賞「WhatsOnStage Awards」授賞式が、ロンドンで9日夜(日本時間10日午前)に行われ、宮崎駿監督の人気アニメ映画を原作とした「千と千尋の神隠し」(製作・東宝、協力・スタジオジブリ、共同製作・PWプロダクションズ)が、「最優秀演劇賞(Award for BEST NEW PLAY)」を受賞した。同賞は、ロンドンの演劇ファン参加型の演劇賞で、今年が25年目。授賞式には、翻案・演出のジョン・ケアード氏、プロデューサー