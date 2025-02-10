不二製油グループ本社は4月1日付で、大森達司上席執行役員が社長執行役員最高経営責任者CEOに就任する。酒井幹夫社長は代表取締役社長補佐に就く。6月下旬の総会後、大森氏が代表取締役社長に就任、酒井氏は退任する。同社は4月1日付で「不二製油株式会社」に社名を変更する。これまでのHD制から事業持株会社制に移行し、新中期計画をスタートすることにあわせ社長交代を決めた。新社長の大森氏は60年生まれ、64歳。83年明治学院大