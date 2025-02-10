第22回シーフードショー大阪で、2月19日(水)に「養殖業・陸上養殖業の今とこれから」をテーマにセミナーが行われる。パネリストは、ニッスイ、東海大学海洋学部、高知工業高等専門学校より3名が登壇し、MCは「魚ビジネス」著者のながさき一生さんが務める。養殖業・陸上養殖業の現状と、今後の展望や可能性、新技術について各業界の第一線の実務家、研究者が意見を交わす。現在、セミナーの事前申込を受付中だ。養殖に期待が集まる