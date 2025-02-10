体験型コンテンツを充実“あぶら”をもっと身近に日清オイリオグループは、横浜磯子事業場の工場見学者向け展示施設「あぶらミュージアム」を新設した。従来の「ウェルネスギャラリー」をリニューアルし、子どもから大人まで楽しみながら、油脂について学べる体験型の展示やデジタルコンテンツを拡充。2月からの工場見学再開にあわせて今月オープンした。「あぶらミュージアム」は“植物のチカラ”によって新たな価値を創造し続