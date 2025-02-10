10月から放送されている『ドラゴンボールDAIMA』もいよいよクライマックス。東映公式YouTubeチャンネルではクライマックス予告映像も公開され、盛り上がりを見せている。第17話「ゴマー」は、諸悪の根源であるキング・ゴマーを倒すべく総力戦となった。 参考：『ドラゴンボールDAIMA』クライマックス予告＆第17話場面写真公開悟空が超サイヤ人3に タマガミ・ナンバー・ワンが守っているドラ