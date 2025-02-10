「コタツでビアテラス」が、JR大阪駅5階 時空の広場の「バール・デルソーレ」にて2025年3月31日(月)までの期間開催される。コタツで楽しむ飲み放題イベント「コタツでビアテラス」は、コタツであたたまりながら飲み放題を楽しめるビアテラスイベント。大阪駅を利用する際に気軽に立ち寄れるのが嬉しいポイントだ。「コタツでビアテラス」では、7種の前菜盛り合わせと、イタリア風おでんやカット・ピッツァなど全4品が並ぶメインプ