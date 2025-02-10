スターバックス(Starbucks Coffee)から、2025年春の新作ドリンク「白桃と桜わらびもち フラペチーノ」が、2025年2月15日(土)から3月11日(火)まで、全国のスターバックス店舗にて発売される。白桃＆“ぷるぷる”わらびもちの桜色フラペチーノ「白桃と桜わらびもち フラペチーノ」は、やさしい甘さの白桃と“桜香る”わらびもちを合わせた新作ドリンク。白桃のみずみずしく上品な味わいに、ミルキーなホワイトチョコレート風味のシロ