ジュンヤ ワタナベ(JUNYA WATANABE)の2025年春夏コレクションから、ドイツ発のインナーラウム(Innerraum)とコラボレーションしたウィメンズバッグが登場。2025年2月より発売される。ドイツ発「インナーラウム」コラボの“パールバッグ”インナーラウムは、モータースポーツに用いられるプロテクターのパーツなど、異なる文脈で用いられてきた部品を組み合わせてプロダクトを作り上げることで、新鮮なアイテムを提案するブランド。2