コム デ ギャルソン・ガール(COMME des GARÇONS GIRL)から、2025年春夏シーズンの新作バッグが登場。2025年2月より発売される。パンキッシュな“手書き風ペイント”配したバッグコム デ ギャルソン・ガール2025年春夏の新作は、キャンバス素材で仕上げたサッチェルバッグ。英国の伝統的な“通学用かばん”を思わせるクラシックなボディに、“FIGHT WITH LOVE”の手書き風ペイントを描いた、パンキッシュなデザインが魅力的だ