THREE(スリー)から、“香りを摂る”という発想の「センティッドアルケミー(Scented Alchemy)」シリーズが誕生。2025年3月26日(水)より限定発売される。“香りを摂る”発想から生まれた「センティッドアルケミー」スキンケアからフレグランスまで、精油を軸としたさまざまな香りを探求しているTHREE。今回誕生する「センティッドアルケミー」は、“飲む・食べる・吸い込む”ことで香りを楽しむ新感覚のシリーズだ。“香りを飲む”ノ