11日(火)にかけて冬型の気圧配置は次第に緩む見込みですが、上空に寒気が流れ込む状態は続きそうです。東日本や北日本では雪が降るところがあるでしょう。10日(月)午後9時の予想天気図です。東シナ海の高気圧が東へと進み、冬型は緩むでしょう。ただ、10日から11日の午前中にかけては日本海側の地域では北西よりの風が吹き、雪雲がもたらされるところがありそうです。雪・雨と風の予想ですが、11日の未明から昼前にかけては北西の