イラストレーター・ナガノがX（旧Twitter）に投稿している漫画『ちいかわ』を原作としたスマホアプリ『ちいかわぽけっと』（以下、「ちいぽけ」）が、3月下旬に配信開始する。【画像】ちいかわで楽しく日々のあいさつ！LINEスタンプ本作は、『ちいかわたちといつでもどこでも一緒』をコンセプトに、「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリ。サービス開始に先駆け、『ちいぽけ』の紹介