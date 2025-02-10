お笑いコンビ・藤崎マーケットの田崎佑一（44）が10日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。川に流されて滝に落ちそうになった過去を明かした。後輩芸人らと旅行したときのこと。道中で見つけた川で遊んでいて、水深は「ひざ下ぐらい」だったという。しかし「僕あっという間に流されて。地面に手を突き刺しても、なかなか止まらない。やっと止まって、あと2メートルぐらいしたら小高い滝になってて。落