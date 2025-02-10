お笑い芸人の明石家さんまが９日、ニッポン放送「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト〜その出来事は突然に！〜」に出演。フジテレビの騒動とその影響について語った。番組内では「その出来事は突然に」をテーマにトークを展開。自身にとっての突然は週刊誌からの取材だと語ったさんまは、その流れでテレビ局アナウンサーの現状について言及した。「今はオレとかにごちゃごちゃ来るよりも。だからアナウンサーの