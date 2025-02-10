グリズリーズ戦でモラント（右）をかわすサンダーのギルジャスアレクサンダー＝メンフィス（USAトゥデー・ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは9日に第16週が終了し、西カンファレンスで河村勇輝がツーウエー契約を結ぶグリズリーズは首位サンダーに敗れて連勝が4で止まったものの、35勝17敗で2位を維持した。5連勝のサンダーは42勝9敗。八村塁が所属するレーカーズは連勝を5に伸ばし、31勝19敗で5