アイルランド人のボクシング選手ジョン・クーニーさんが試合中に負った脳の損傷のため１週間後に死亡した/Brian Lawless/AP/File（ＣＮＮ） アイルランド人のボクシング選手ジョン・クーニーさんが、タイトル防衛戦の試合中に負った脳の損傷のため、１週間後に死亡した。２８歳だった。プロモーターが８日に明らかにした。クーニーさんは今月１日に北アイルランドのベルファストで行われたケルト地域のスーパーフェザー級タイトル