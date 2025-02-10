女優・八木莉可子（２３）が１０日、東京のファミリーマート本社で行われた、「濃厚チーズｉｎファミチキ」新商品発表会・試食会に登壇した。１１日から数量限定で発売される新商品にちなみ、八木は大型のファミチキ袋の中から登場。濃厚チーズの新商品を食べ「一口、食べただけで口の中に幸せが広がる。体から幸せホルモンがでるくらい美味しい」と頰張った。ＣＭでの商品撮影にも初挑戦したと明かし「我ながら、うま