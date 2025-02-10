Nate Raymond［８日ロイター］ - 米ニューヨーク州南部連邦地裁のエンゲルマイヤー判事は８日、実業家イーロン・マスク氏率いる「政府効率化省」による財務省の決済システムへのアクセスを阻止する命令を出した。機密情報が不適切に開示される恐れがあるとしている。同システムは数兆ドルの支払いを処理している。米１９州の民主党系司法長官が政府効率化省には決済システムにアクセスする法的権限がないと主張、７日に合同