ファミリーマートは2月11日、「濃厚チーズinファミチキ」と「クリームチーズソースinクリスピーチキン」を全国のファミリーマート約1万6,200店で数量限定で発売する。ファミマ 「濃厚チーズinファミチキ」発売【関連記事】ローソン「盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ」2月10日発売、11日には「盛りすぎ!チャーシューマヨネーズおにぎり」「盛りすぎ!大きな厚切りハムカツ」など9品発売「濃厚チーズinファミチキ」は、最大量かつ最濃厚