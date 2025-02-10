冬場は気温も低く日照時間も短いため、洗濯物がなかなか乾かないとお悩みの方もいるかもしれません。一人暮らしの方や、洗濯物が多い大家族の方の中には、乾きにくいからとバスタオルを使いまわす場合もあるでしょう。実際のところ、バスタオルの使いまわしは衛生面で問題はないのでしょうか。 そこで今回は、バスタオルの使いまわしの問題点について紹介します。バスタオルを実際に使いまわしている方や、毎回洗っている方、