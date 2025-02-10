Anousha Sakoui[８日 ロイター] - 物言う株主（アクティビスト）として知られる米エリオット・インベストメント・マネジメントは、英エネルギー大手ＢＰの株式を取得した。事情に詳しい関係者が８日、ロイターに明かした。ＢＰ株の具体的な保有規模は分かっていない。ブルームバーグ・ニュースは同日、エリオットがＢＰに株主価値増大につながる経営改革検討を促すため「相当な」規模のＢＰ株を保有していると伝えた。この報