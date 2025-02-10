去年3月、三重県津市の住宅で、父親をナイフで刺して殺害した罪に問われている男の初公判で、男は起訴内容を認めました。 起訴状などによりますと、津市の無職猪又篤被告（49）は、去年3月、津市内の自宅で、父親の弘一さん（当時79）の首や胸をナイフで刺して殺害した罪に問われています。 10日の初公判で猪又被告は、起訴内容を認めました。 冒頭陳述で検察は「犯行前日に父親を殺す決意をして、台所からナイフを選