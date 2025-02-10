【ワンダーフェスティバル2025[冬]】 開催日時：2月9日 10時～17時 開催場所：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール （千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） 入場料：当日券 4,000円 ※小学生以下無料・要、保護者同伴 ワンホビブース内、「PLAMAX」＆「PLAMATEA」展示コーナ&#1254