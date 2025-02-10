フリーアナウンサー・高橋真麻（43）が9日、ブログを更新。「昨年の両親の金婚式を改めてお祝いしました」と報告し、父で俳優の高橋英樹（81）＆母・美恵子さんの“顔出し”夫婦2ショットを披露した。【写真】結婚50周年！幸せにじむ高橋英樹＆美恵子さんの夫婦ショット2人は昨年3月15日に結婚50周年を迎え、昨年5月の真麻のブログでは「素敵なショットが沢山撮れました！」と、八芳園の庭園で行った金婚式の記念撮影の様子を