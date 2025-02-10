森永乳業は10日、ケーキアイス「ビエネッタ」について、3月31日をもって販売を終了すると発表した。「ビエネッタティラミス」（写真は一昨年に発売された40周年記念のパッケージ）対象商品は「バニラ」「ティラミス」と、カップ形式の3商品。「ビエネッタ」は、日本では1983年9月に販売を開始。幾重にも重なった繊細な層を再現することが難しく、発売開始から40年以上たった今も、類似品のない唯一無二の商品として親しまれ