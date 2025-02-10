山形県鮭川村の50代の職員が書類の偽造などによって国の交付金合わせて260万円余りを不正に受給していたことが発覚し、この職員は１０日、懲戒免職となりました。懲戒免職の処分を受けたのは、山形県鮭川村に勤務する50代の課長級職員の男です。鮭川村によりますとこの職員は、国の水田活用の直接支払交付金について関係書類の偽造などによって虚偽の申請を行いました。そして、2022年度から今年度までの3年間に合わせて264万6千円