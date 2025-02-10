サントリーより「ペプシコーラ」の原液タイプ商品、「おうちドリンクバー ペプシコーラ」が2月18日に全国発売されます。希望小売価格は、税別328円。ペプシコーラにおける家庭用の原液タイプ商品は日本初となります。発売に先駆け2月10日には、ショートアニメ「その炭酸飲料ゲンエキですか〜？」も公開。様々な楽しみ方を伝えています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】ペプシコーラを新たにラインナップに加