お笑いトリオ・パンサーが１０日、都内で、２０２５年のＪリーグ開幕イベントに出席。メンバーの向井慧（３９）が尾形貴弘（４７）の“失言”にツッコむ一幕があった。イベントではＡＣＬを控える神戸、横浜Ｍ、川崎、広島を除いた、Ｊ１・１６クラブの各１選手が開幕戦を展望。その後のトークセッションで尾形がステージに登場すると、自虐ネタで会場を盛り上げた。「僕は小中高サッカーをずっとやってまして。大学の時は、酒