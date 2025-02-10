中国農業科学院油料作物研究所によりますと、同研究所の菜種遺伝育種チームは、菜種の品質改良研究において新たな進展を遂げ、菜種のビタミンEの正の制御と、菜種のグルコシノレート（アブラナ科植物により生産される二次代謝産物）含有量を負に制御する分子のメカニズムを明らかにし、優れた対立遺伝子（アレル）を発見したとのことです。これにより、菜種の品質改良のための遺伝子資源と技術的支援が提供されました。関連する研