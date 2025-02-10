中国メディアによると、中国では2023年以降、禁止されていた春節（旧正月）の風物詩の花火や爆竹を緩和する動きが各地で広がっている一方で、それらが原因の事故が相次いでいる。広東省広州市荔湾区の人民法院は、今年の春節（1月29日）を前に、未成年者が鳴らした爆竹が原因で他人の車が全損した事件の判例を紹介し、注意を促した。それによると、小明（仮名）が路上で回転式爆竹を鳴らし、両親が適切な監督を怠ったため、