大河ドラマ『べらぼう』横浜流星さん主演の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。第6回「鱗（うろこ）剥がれた『節用集』」が2月9日に放送され、話題になっています。＊以下「鱗剥がれた『節用集』」の放送内容のネタバレを含みます。●「鱗剥がれた『節用集』」あらすじ蔦重（横浜流星さん）は、吉原細見だけでなく挿絵入りの青本を作ろうと、鱗形屋孫兵衛（片岡愛之助さん）と共にアイデアを考え、ネタ集めに