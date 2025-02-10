真美子夫人、デコピンとともに練習施設に訪れた大谷ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設に真美子夫人、愛犬・デコピンと訪れた。真美子夫人は前髪をおろしたスタイルで姿を見せ、ファンからは「前髪ある真美子さんも素敵だな」「真美子コーチ可愛い」と注目が集まった。大谷が昨年末に妊娠を公表してから約2か月がたち、真美子夫人がメディアの前に初めて姿を見せた。大谷は