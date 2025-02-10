女優の八木莉可子が、2月10日（月）に行われた「ファミリーマート『濃厚チーズ in ファミチキ』新商品発表会・試食会」に登壇。「ファミチキ」のパッケージ袋から笑顔で登場した。【写真】八木莉可子が“ファミチキ袋”から登場した様子■意外なトッピングを提案「ファミリーマート」は、2月11日（火）から、新商品「濃厚チーズinファミチキ」と「クリームチーズソースinクリスピーチキン」を全国の店舗で発売。新TVCM「『濃厚