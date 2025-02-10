Jリーグは10日、東京都内でJ1クラブの選手らが参加して恒例の開幕PRイベントを開催した。福岡からはMF金森健志（30）が参加。今シーズンの自身の注目ポイントとして「タイトル」を挙げた。「2023年にルヴァン・カップで優勝しているので、今年もその景色をアビスパのファンと一緒に見たい」と今季一番の目標に掲げた。開幕カードはホームでの柏戦。昨年の柏との対戦成績はJ1リーグで2−0（アウェー）、2−1（ホーム）と2連勝