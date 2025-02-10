韓国の女性５人組グループ・ＩＬＬＩＴ（アイリット）の日本人メンバーＭＯＫＡとＩＲＯＨＡが１０日、都内で行われた「ラロッシュポゼトーンアップＵＶアンバサダー就任発表会」に出席した。２人は美脚が強調された白の衣装で登場。ＭＯＫＡは「アンバサダーに就任したことを大変光栄に思っております」と喜び、ＩＲＯＨＡは「２人での活動でドキドキしているんですけど、アンバサダーになることができて本当にうれしい