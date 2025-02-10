閉店を惜しむ利用者のメッセージカード＝綾瀬タウンヒルズＳＣ神奈川県の綾瀬タウンヒルズショッピングセンター（同市深谷中）が１１日午後７時に閉店する。２００５年３月の開業から２０年、「綾瀬の憩いの場」として市民に親しまれてきた。同施設は７０の専門店が入居してスタート、幅広い年齢層の市民が利用。閉店を前に設置したメッセージボードのコーナーには「子どもを育てるのにたくさんのイベントがあり楽しめた」「思