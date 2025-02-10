1月の全国の倒産件数は1年前と比べて約20％増加し、1月としては11年ぶりに800件を超えたことが分かりました。東京商工リサーチによりますと、1月の企業の倒産（負債額1000万円以上）は840件で、去年より19.8％増えました。負債総額は1214億4900万円（前年同月比53.4％増）でした。産業別では「サービス業他」が最も多く、次いで「建設業」「製造業」となっています。人件費の高騰や求人難などを理由とした人手不足関連