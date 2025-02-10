歌手のＤｒｅａｍＡｍｉ（３６）が１０日までに自身のインスタグラムを更新し、ハワイでのオフショットを披露した。「このところ寒すぎて、お家でも震えてる」と書き出したＡｍｉ。「今回のハワイシリーズも、やっとＹｏｕＴｕｂｅアップし終わったよ」とハワイ旅行を振り返り、スイムウェア姿でビーチで過ごす写真を掲載した。スラリとしたビジュアルにファンはほれぼれ。「脚長くて綺麗（きれい）」「スタイルがすごい」