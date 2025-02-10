お笑いコンビ「ハマカーン」の神田伸一郎さんが自身のＳＮＳを更新。人助けをしたことを明かしました。 【写真を見る】【ハマカーン・神田】「人助けしたよ、さっき！」「倒れていたオジサンに声かけて。顔面から流血していたから救急車呼んで」ＳＮＳで明かす神田伸一郎さんは「人助けしたよ、さっき！」と、投稿。続けて「駅からの帰り道この寒空の下、うつ伏せで倒れていたオジサンに声かけて。顔面から流血していた