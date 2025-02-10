5人組K-POPガールグループ「ILLIT」(読み:アイリット)の日本人メンバー、MOKAさんとIROHAさんが、ダーマコスメブランド「ラ ロッシュ ポゼ トーンアップUV アンバサダー就任発表会」に登壇しました。 【写真を見る】【ILLIT】MOKA&IROHA 「ラ ロッシュ ポゼ」新商品アンバサダー就任2人での活動に「少しドキドキ」MOKAさんは“世界のダーマコスメブランドであるラ ロッシュ ポゼの新製品アンバサダーに就任したことを大