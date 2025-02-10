2月9日 公開 劇場先行版「機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」 2月9日、マンガ「ポプテピピック」などを手掛ける漫画家・大川ぶくぶ氏のXにて2つのイラストが公開された。 公開されたのは、劇場先行版「機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」に登場するニャアンとシュウジ・イトウのイラスト。かわいい絵柄にデフォルメされた2人が描かれている。 ニャアン シュウジ pic.tw