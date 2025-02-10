【第97話】 2月10日 無料公開 講談社は2月10日、比村奇石氏によるマンガ「月曜日のたわわ」第97話「アイちゃん24」の無料公開をマガポケにて開始した。 「月曜日のたわわ」はSNSや同人誌でセンセーションを巻き起こした比村奇石氏の日常コメディマンガ。マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン」にて連載中の本作に加え、比村奇石氏のXアカウントでは毎週月曜日にイラスト「月曜